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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 3-0 (Galatasaray Lokomotiv Moskova maç özeti ve golleri)

Galatasaray'dan muhteşem başlangıç! Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 3.0'lık skorla geçti. İlk gol 9. dakikada Rodrigues ile gelirken ikinci gol Eren Derdiyok'un serbest vuruştan attığı golle geldi. 90+3'te sahneye Selçuk İnan çıkarak penaltıdan golü atarak skoru 3-0 yaptı. İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı özeti ve gollerin ayrıntıları....

19 Eylül 2018 Çarşamba, 07:54 | Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazanarak Devler Arenası’na 3 puanla başladı.

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA: 3-0 MAÇ ÖZETİ

Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Ozan Kabak ve Sinan Gümüş'ü yedeğe çekti. Terim, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Younes Belhanda ile o müsabakada yedek olan Fernando Reges'i, Lokomotiv Moskova karşısında görevlendirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz Galatasaray 9. dakikada sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kaleye sokulan Rodrigues topu sağına çekerek yaptığı düzgün vuruşla kaleciyi avlamayı başardı.

İlk yarının kalan dakikalarında oyunda dengeyi sağlayan Rus ekibi tehlikeli ataklar geliştirmesine rağmen temsilcimiz Galatasaray skoru korumayı başardı ve devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının 67. dakikasında temsilcimiz Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kazandığımız serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok golünü attı ve Galatasaray'ı rahatlattı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Badou Ndiaye ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun alanını terketti.

90+3'te Galatasaray Emre Akbaba'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Selçuk İnan topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından 3-0'lık skorla galip ayrılırken 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI BİLGİLERİ

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 73 Maicon), Emre Akbaba, Rodrigues (Dk. 90+1 Selçuk İnan), Eren Derdiyok (Dk. 82 Onyekuru)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Höwedes, Kverkvelia, Corluka, Idowu, Ignatyev (Dk. 69 Eder), Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Aleksei Miranchuk (Dk. 86 Anton Miranchuk), Farfan

Goller: Dk. 9 Rodrigues, Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 90+4 Selçuk İnan (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 87 Ndiaye (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 23 Corluka, Dk. 60 Idowu, Dk. 88 Denisov, Dk. 90+3 Guilherme (Lokomotiv Moskova), Dk. 72 Fernando (Galatasaray)

 

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