Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Galatasaray saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İHA'nın haberine göre maç öncesinde Erzurum'da soğuk ve dondurucu bir hava hakim. Şehrin birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde metrelerce sarkıtların oluştuğu gözlemlendi. Karşılaşmanın oynanacağı saatte hava sıcaklığının ise -11 olması bekleniyor.

Öte yandan iki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm biletleri satılırken, Erzurumspor yönetimi ise karşılaşma öncesi saha zemini temizleyerek hazır hale getirdi.