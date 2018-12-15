Medipol Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım! Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 21. kez karşı karşıya gelecek. Taraftarlar Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtını merak ediyorlar.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir en yakın rakipleri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde 33 puanla zirvede yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekip 25 puanı bulunan Galatasaray'ı yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e yükseltmeyi hedefliyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS1

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Ümit Öztürk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Epuranu, Mahmut, Clichy, Visca, Mossoro, Emre, İrfan Can, Napoleoni, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Eren

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİK!

Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.

İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir'in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY 21. RANDEVU

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda 10 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 6 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Aslan, 34 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 31 gol attı.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray evinde 2-0, Başakşehir de sahasında 5-1 galip gelmişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY SON 1O MAÇ İSTATİSTİĞİ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Başakşehir’in üstünlüğü bulunuyor. 9'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 10 karşılaşmada turuncu-lacivertliler 5 kez sahadan galip ayrıldı. 3 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY KARŞISINDA ÜSTÜN

Galatasaray, son dönemde rakibini oynadığı mücadelelerde galip gelmekte zorlanıyor. M. Başakşehir son 5 resmi maçta 4 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar ise 1 kez 3 puan alabildi. Aslan o galibiyetini geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmada elde etti.

Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

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