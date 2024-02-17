Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 17.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:57
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.