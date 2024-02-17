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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:57
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        Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne hazır
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

        Sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

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