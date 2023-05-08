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Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı var?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun son 5 haftaya giriliyor. Liderliği elinde bulunduran ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, bu akşam sahasında ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir'i konuk edecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Giresun deplasmanında 2 puan bırakmasının puan farkını açma şansı yakalayan sarı kırmızılıların şampiyonluk ihtimallerini bir araya getirdik...

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  • Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı var?

    Süper Lig'de son viraja girildi... Puan kayıplarının artık oldukça kritik hale geldiği ligin zirvesinde rekabet iyice artmış durumda. 33. haftanın kapanış maçlarının oynanacağı günde lider Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırlayacak. İşte, büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri...
  • Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı var?

    PUAN FARKINI ARTIRMA ŞANSI!

    Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçları öncesi en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde maç eksiğine rağmen lider durumda bulunan Galatasaray, bu akşam kazanması halinde takipçileri ile puan farkını 5'e çıkartacak.
  • Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı var?

    Sarı kırmızılılar, Başakşehir maçının ardından önce İstanbulspor deplasmanına gidecek, sonra sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

    Cimbom son deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olurken, son maçında ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Galatasaray, Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip sayılacak.
  • Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı var?

    GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Bu akşam saat 20:00'de Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, geriye kalan 5 maçında 4 galibiyet elde etmesi halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
  • Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı var?

    Sarı kırmızılılar, geriye kalan fikstründe 3 galibiyet 2 beraberlik alması halinde de 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom'un yine rakiplerinin durumuna bakmaksızın diğer şampiyonluk ihtimali ise; Fenerbahçe derbisinin dahil olduğu 3 maçta galibiyet elde etmesi olacak.

    Galatasaray, aksi durumlarda ise rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyon olabilecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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