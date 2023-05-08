Sarı kırmızılılar, geriye kalan fikstründe 3 galibiyet 2 beraberlik alması halinde de 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom'un yine rakiplerinin durumuna bakmaksızın diğer şampiyonluk ihtimali ise; Fenerbahçe derbisinin dahil olduğu 3 maçta galibiyet elde etmesi olacak.



Galatasaray, aksi durumlarda ise rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyon olabilecek.