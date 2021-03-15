Süper Lig'de bu sezon 21 takımın yer alması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Galatasaray'ın ise bay geçeceği hafta merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın bay geçeceği hafta ve kalan maçları...
İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE BAY GEÇECEĞİ HAFTA
31. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray
32. Hafta: Galatasaray - Hatayspor
33. Hafta: Bay
34. Hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray
35. Hafta: Galatasaray - Göztepe
36. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
37. Hafta: Galatasaray - Antalyaspor
38. Hafta: İH Konyaspor - Galatasaray
39. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği
40. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
41. Hafta: Galatasaray - Denizlispor
42. Hafta: Yeni Malatyaspor - Galatasaray
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