Süper Lig'de bu sezon 21 takımın yer alması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Galatasaray'ın ise bay geçeceği hafta merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın bay geçeceği hafta ve kalan maçları...

İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE BAY GEÇECEĞİ HAFTA

31. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray

32. Hafta: Galatasaray - Hatayspor

33. Hafta: Bay

34. Hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray

35. Hafta: Galatasaray - Göztepe

36. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

37. Hafta: Galatasaray - Antalyaspor

38. Hafta: İH Konyaspor - Galatasaray

39. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği

40. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

41. Hafta: Galatasaray - Denizlispor

42. Hafta: Yeni Malatyaspor - Galatasaray