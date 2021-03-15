Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray ne zaman bay geçecek? GS ne zaman bay geçiyor, hangi hafta? İşte Galatasaray kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'ın hangi hafta bay geçeceği büyük merak konusu oldu. Üst üste 5 puan kaybederek zirve yolunda önemli bir yara alan ancak Kayserispor karşısında aldığı 3 puanla yeniden moral bulan Galatasaray'ın bay geçeceği haftayı ve kalan maçlarını derledik...

Galatasaray ne zaman bay geçecek? GS ne zaman bay geçiyor, hangi hafta? İşte Galatasaray kalan maçları

Süper Lig'de bu sezon 21 takımın yer alması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Galatasaray'ın ise bay geçeceği hafta merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın bay geçeceği hafta ve kalan maçları...

İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE BAY GEÇECEĞİ HAFTA

31. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray

32. Hafta: Galatasaray - Hatayspor

33. Hafta: Bay

34. Hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray

35. Hafta: Galatasaray - Göztepe

36. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

37. Hafta: Galatasaray - Antalyaspor

38. Hafta: İH Konyaspor - Galatasaray

39. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği

40. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

41. Hafta: Galatasaray - Denizlispor

42. Hafta: Yeni Malatyaspor - Galatasaray

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti
FUTBOLBursasporlu futbolculardan isyan!
Manchester United: 1 - West Ham: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLManU, West Ham'ı tek golle geçti
Cagliari: 1 - Juventus: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOLRonaldo 32 dakika hat-trick yaptı!
Fenerbahçe'de Erol Bulut isyan etti: Ofsayt olan pozisyonda gol yedik! - Spor Haberleri
FUTBOL"Ofsayt olan topta gol yedik"
Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU! Kadıköy'de bir şok daha...
FUTBOLKadıköy'de bir şok daha!
İbrahim Yıldız: Kadroyu Erol Bulut mu yapıyor?
FUTBOL"Kadroyu Erol Bulut mu yapıyor?"
BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLErzurum'da gol sesi çıkmadı!
Fenerbahçe tarihinde böylesi görülmedi! Kadıköy'de 6 mağlubiyet...
FUTBOLTarihi hüsran
Mehmet Demirkol'dan Kayserispor Galatasaray maçı yorumu: "Bu taktikle şampiyon olmuşlardı" Son dakika spor haberleri
FUTBOL"Bu taktikle şampiyon olmuşlardı"
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta? - Son dakika spor haberleri
FUTBOLİrfan Can sürprizi! Bulut'un 11'i...