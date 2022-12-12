Galatasaray Ödülü Prof. Dr. Feryal Özel ve Can Çakmur'un oldu

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İlki 2012 yılında verilen ödül, 2022 yılında ‘Bilim ve Sanat’ alanlarında başarısını uluslararası alanda da kanıtlamış iki isme verildi. Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nun bilim alanında Galatasaray Ödülü’ne layık gördüğü isim, astrofizik alanındaki akademik çalışmalarını ABD’de yürüten Prof. Dr. Feryal Özel olurken; dünyanın en prestijli klasik müzik festivallerinde yer alan ve pek çok uluslararası başarıya sahip olan genç piyanist Can Çakmur, sanat dalında verilen ödülün sahibi oldu.

Ödül töreni Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu ve Galatasaray kurumlarının temsilcilerinin de katılımıyla bu yıl da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kuruluşunun 114. yılını kutlayan Galatasaraylılar Derneği’nin alanlarında fark yaratan fikir önderlerine takdim ettiği Galatasaray Ödülü’nün 2022 yılında sahipleri belli oldu. Tema olarak, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinin iki vazgeçilmez öğesi olan ‘Bilim ve Sanat’ seçildi. Bu yıl ‘Bilim ve Sanat’ başlıkları altında verilen ödüle, başarılarıyla kendilerini uluslararası alanda kabul ettirmiş iki önemli isim layık görüldü.

Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nun bilim alanında Galatasaray Ödülü’ne layık gördüğü isim, astrofizik alanındaki akademik çalışmalarını ABD’de yürüten Prof. Dr. Feryal Özel olurken; dünyanın en prestijli klasik müzik festivallerinde yer alan ve pek çok uluslararası başarıya sahip olan genç piyanist Can Çakmur, sanat dalında verilen ödülün sahibi oldu.

Araştırma alanları karadelikler, nötron yıldızları, bilgisayarlı modelleme ve teorik astrofizik olan Prof. Dr. Feryal Özel, ödül törenine ABD’den bağlandı. Prof. Dr. Özel, Galatasaray Ödülü’nü almış olmaktan duyduğu gururu vurgulayarak “Bizi aydınlığa ulaştıracak bilim ve sanat, insanın keşif ve yaratma ruhunun temsilidir” dedi.

Ödülü, Türkiye’nin genç kızlarıyla paylaşmak istediğini belirten Özel, bilim alanında birçok yeni uzmanlık dalı olduğunu, bu yöndeki çalışmalara genç kızlarımızın ilgi duymasının güçlü ve aydınlık bir gelecek için çok değerli olduğunu söyledi.

Ödülünü Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in elinden alan piyanist Can Çakmur ise, ödülü almaktan duyduğu heyecan ve onuru ifade ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Şu anda içinde bulunduğumuz Galatasaray Lisesi’nin tarihi binası, müzikte en çok odaklandığım dönem olan 19. yy ortalarına dair pek çok duyguyu içimde tetikledi. Nedir o duygular? 19. yy ortasında dünya daha umutlu bir yerdi. Felsefeyle, sanatla daha iyi bir dünya hayali mümkündü. Klasik müzik ise insanlık tarihinin duygularının kaydını içeren bir defter. Bu defter çok kıymetli. Çünkü eğer elimizde bu defter olmazsa, çok karanlık, umutsuz bir geleceğe doğru gideceğiz. Oysa sanata adanmış bu ödül, bana umudu hatırlatıyor, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu fısıldıyor, o nedenle çok değerli. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanlığını Galatasaraylılar Derneği eski Başkanlarından yazar ve yayıncı Reha Bilge’nin üstlendiği Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nda Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in yanı sıra Sait Mısırlıoğlu, Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Doç. Dr. Reha Yolalan, Prof. Dr. Ali Ergur, Nurten Yalçın Erüs ile uzman seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Uluç Özülker, Cengiz Ultav, Dr. Bahadır Kaleağası yer aldı.

İlki 2012 yılında verilen Galatasaray Ödülü’nü bugüne kadar, dünyanın en saygın ekonomistleri arasında yer alan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, romatoloji alanında, Behçet Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi tedavilerinde başarılı çalışmaları ve tıp bilimine üstün katkıları bulunan Prof. Dr. Ahmet Gül, başarılı iletişimci, yazar ve gazeteci Hıfzı Topuz, yazar, oyuncu ve tiyatro insanı Ferhan Şensoy, hukuk alanında uluslararası düzeyde çalışmaları bulunan Işıl Karakaş, emekli büyükelçi, eski milletvekili ve yazar, Şükrü Elekdağ, inşaat yüksek mühendisi Fuat Diriker, oyuncu, köşe yazarı Ali Sirmen ile yazar Orhan Karaveli ve gazeteci Ruşen Çakır, Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesi ve çevre sorunlarıyla mücadelenin simge ismi, TEMA Vakfı’nın kurucularından Ali Nihat Gökyiğit almıştı.