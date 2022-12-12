Galatasaray Ödülü Prof. Dr. Feryal Özel ve Can Çakmur'un oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Galatasaray Ödülü Prof. Dr. Feryal Özel ve Can Çakmur'un oldu

Dünyanın köklü eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Lisesi’nde okumuş olan kişileri çatısı altında toplayan Galatasaraylılar Derneği tarafından verilen ‘Galatasaray Ödülü’ sahibini buldu

Galatasaray Ödülü Prof. Dr. Feryal Özel ve Can Çakmur'un oldu
HABERTURK.COM

İlki 2012 yılında verilen ödül, 2022 yılında ‘Bilim ve Sanat’ alanlarında başarısını uluslararası alanda da kanıtlamış iki isme verildi. Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nun bilim alanında Galatasaray Ödülü’ne layık gördüğü isim, astrofizik alanındaki akademik çalışmalarını ABD’de yürüten Prof. Dr. Feryal Özel olurken; dünyanın en prestijli klasik müzik festivallerinde yer alan ve pek çok uluslararası başarıya sahip olan genç piyanist Can Çakmur, sanat dalında verilen ödülün sahibi oldu.

Ödül töreni Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu ve Galatasaray kurumlarının temsilcilerinin de katılımıyla bu yıl da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kuruluşunun 114. yılını kutlayan Galatasaraylılar Derneği’nin alanlarında fark yaratan fikir önderlerine takdim ettiği Galatasaray Ödülü’nün 2022 yılında sahipleri belli oldu. Tema olarak, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinin iki vazgeçilmez öğesi olan ‘Bilim ve Sanat’ seçildi. Bu yıl ‘Bilim ve Sanat’ başlıkları altında verilen ödüle, başarılarıyla kendilerini uluslararası alanda kabul ettirmiş iki önemli isim layık görüldü.

Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nun bilim alanında Galatasaray Ödülü’ne layık gördüğü isim, astrofizik alanındaki akademik çalışmalarını ABD’de yürüten Prof. Dr. Feryal Özel olurken; dünyanın en prestijli klasik müzik festivallerinde yer alan ve pek çok uluslararası başarıya sahip olan genç piyanist Can Çakmur, sanat dalında verilen ödülün sahibi oldu.

Araştırma alanları karadelikler, nötron yıldızları, bilgisayarlı modelleme ve teorik astrofizik olan Prof. Dr. Feryal Özel, ödül törenine ABD’den bağlandı. Prof. Dr. Özel, Galatasaray Ödülü’nü almış olmaktan duyduğu gururu vurgulayarak “Bizi aydınlığa ulaştıracak bilim ve sanat, insanın keşif ve yaratma ruhunun temsilidir” dedi.

Ödülü, Türkiye’nin genç kızlarıyla paylaşmak istediğini belirten Özel, bilim alanında birçok yeni uzmanlık dalı olduğunu, bu yöndeki çalışmalara genç kızlarımızın ilgi duymasının güçlü ve aydınlık bir gelecek için çok değerli olduğunu söyledi.

Ödülünü Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in elinden alan piyanist Can Çakmur ise, ödülü almaktan duyduğu heyecan ve onuru ifade ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Şu anda içinde bulunduğumuz Galatasaray Lisesi’nin tarihi binası, müzikte en çok odaklandığım dönem olan 19. yy ortalarına dair pek çok duyguyu içimde tetikledi. Nedir o duygular? 19. yy ortasında dünya daha umutlu bir yerdi. Felsefeyle, sanatla daha iyi bir dünya hayali mümkündü. Klasik müzik ise insanlık tarihinin duygularının kaydını içeren bir defter. Bu defter çok kıymetli. Çünkü eğer elimizde bu defter olmazsa, çok karanlık, umutsuz bir geleceğe doğru gideceğiz. Oysa sanata adanmış bu ödül, bana umudu hatırlatıyor, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu fısıldıyor, o nedenle çok değerli. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanlığını Galatasaraylılar Derneği eski Başkanlarından yazar ve yayıncı Reha Bilge’nin üstlendiği Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nda Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in yanı sıra Sait Mısırlıoğlu, Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Doç. Dr. Reha Yolalan, Prof. Dr. Ali Ergur, Nurten Yalçın Erüs ile uzman seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Uluç Özülker, Cengiz Ultav, Dr. Bahadır Kaleağası yer aldı.

İlki 2012 yılında verilen Galatasaray Ödülü’nü bugüne kadar, dünyanın en saygın ekonomistleri arasında yer alan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, romatoloji alanında, Behçet Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi tedavilerinde başarılı çalışmaları ve tıp bilimine üstün katkıları bulunan Prof. Dr. Ahmet Gül, başarılı iletişimci, yazar ve gazeteci Hıfzı Topuz, yazar, oyuncu ve tiyatro insanı Ferhan Şensoy, hukuk alanında uluslararası düzeyde çalışmaları bulunan Işıl Karakaş, emekli büyükelçi, eski milletvekili ve yazar, Şükrü Elekdağ, inşaat yüksek mühendisi Fuat Diriker, oyuncu, köşe yazarı Ali Sirmen ile yazar Orhan Karaveli ve gazeteci Ruşen Çakır, Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesi ve çevre sorunlarıyla mücadelenin simge ismi, TEMA Vakfı’nın kurucularından Ali Nihat Gökyiğit almıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Polis memuru, park yeri kavgasında bir kişiyi vurdu
GÜNDEM Polis memuru, park yeri kavgasında bir kişiyi vurdu
Balıkesir'de Alman uyruklu kadın vahşet kurbanı! -En son haberler
GÜNDEM Balıkesir'de Alman uyruklu kadın vahşet kurbanı!
Puding yiyen 2 öğrenci hastanelik oldu
GÜNDEM Puding yiyen öğrenciler hastanelik oldu
Sipahi ne demek, ne anlama gelir? Sipahi kelimesinin anlamı nedir?
GÜNDEM Sipahi ne demek?
MEB ve Reeder işbirliği ile 'Kızlar Kodlar' projesi hayata geçiyor
GÜNDEM MEB ve Reeder işbirliği ile 'Kızlar Kodlar' projesi ...
Hava durumu İstanbul | Bu hafta hava nasıl olacak? Yarına dikkat! 3 kent için "turuncu" alarm! - Son dakika haberi
GÜNDEM Bu hafta hava nasıl olacak? Yarına dikkat! 3 kent ...
Sel sonrası flaş uyarı: Çeşme suyunu içmeyin!
GÜNDEM Sel sonrası flaş uyarı: Çeşme suyunu içmeyin!
Manisa'da 16 yaşındaki Servet, hamile teyzesini korumak isterken öldürüldü! - Güncel haberler
GÜNDEM Hamile teyzesini korumak isterken kurşunun önüne ...
İETT otobüsünün önünü kesip şoförü darp ettiler!
GÜNDEM İETT otobüsünün önünü kesip şoförü darp ettiler!
Sağlık Bakanlığı işçi alımında kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.