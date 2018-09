Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularında genel kuruldan yetki istendi.

Genel kurulda üyelerden yetki talep edilen konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması da yer aldı.

HANGİ MADDELER KABUL EDİLDİ, HANGİLERİ REDDEDİLDİ?

Genel kurulda yapılan oylamaya göre "Her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması", "Yeni bir gayrimenkul ve/veya ayni hakkın ve/veya gayrimenkullerin, ayni hakların Derneğimiz malvarlığına kazandırılması" "Taşınmaz ve tesislerin kısmen ve/ veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması", "Kemerburgaz Arazisi'ndeki yeni tesisler hakkında her türlü tasarrufta bulunulması", "Spor Salonu yapımı için her türlü tasarrufta bulunulması", "Riva okul alanı hakkında her türlü tasarrufta bulunulması" maddeleri kabul edildi.

"Mecidiyeköy Arsası hakkında her türlü tasarrufta bulunulması", "Beyoğlu’nda Hasnun Galip Sokak’ta bulunan binaya yapılacak faaliyetler ile ilgili yetki", "Galatasaray Adası hakkında her türlü tasarrufta bulunulması"maddeleri ise reddedildi.

YETKİ İSTENEN MADDELER ŞUNLAR:

Galatasaray Mustafa Cengiz ve yönetiminin genel kuruldan istediği maddeleri resmi internet sitesinden duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, HİSSELERİN ÇOĞUNLUĞUNUN MUHAFAZA EDİLEREK ÜZERİNDE TASARRUF BULUNDURMA

"4.1. Derneğimizin ve bağlı iştiraklerimizin ilgili her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması ve/veya yeni yapılacak olan kredi sözleşmelerini teminen, Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkuller üzerinde 3. kişiler lehine ilgili her türlü ayni ve şahsi haklar (ipotek, rehin, kira vs. haklar) ve mükellefiyetler tesisi ile kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile Derneğimizin her ne suretle olursa olsun 3. kişiler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden ve/veya 3. kişilerden (banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca Derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması,

YENİ GAYRİMENKULLERİN DERNEK MALVARLIĞINA KAZANDIRILMASI

4.2. Yeni bir gayrimenkul ve/veya ayni hakkın ve/veya gayrimenkullerin, ayni hakların Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, bahis konusu gayrimenkuller ile mevcut dernek mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerine 3. kişiler lehine ilgili her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkulün bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle elde edilmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici madde 16 uyarınca, hakkında yıkım kararı çıkarılan ve/veya ruhsatsız yapılara ilişkin alınmış yıkım kararları ve idari cezaların kaldırılması amacıyla T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 31/10/2018 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi alınmak üzere başvurulmasına, gerekli görülmesi halinde 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedellerinin ödenmesine, yapı kayıt belgesi alınması halinde hazine ve/veya belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapıların satın alınmasının değerlendirilmesine, bu manada iş ve işlemlerin takibine,

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERLMESİ, İŞLETME VE ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI

4.3. Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen ve/ veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması hususlarında Yönetim Kuruluna Tüzüğümüzün 24. maddesinin 10. fıkrası uyarınca yetki verilmesine,

MECİDİYEKÖY ARSASI

4.4. Kulübümüzün maliki olduğu İstanbul İli Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 385 Parselde kayıtlı 2.127,32 m² yüzölçümlü taşınmazın, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak

BEYOĞLU BİNASI

4.5. Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Katip Mustafa Çelebi Mah. 469 Ada, 26 Parselde kayıtlı 327,24 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın, yerine yeni bina yapmak ya da var olan binanın kullanımını iyileştirmek amacıyla, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, ipotek, rehin, kira, işletme inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (kiralama, ipotek ve sair haklar) tesisi etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde ilgili her türlü finansmanı sağlamak

KEMERBURGAZ YENİ KAMP TESİSİ

4.6. Futbol takımlarımız için yeni bir kamp tesisi kurulabilmesi amacıyla Kulübümüz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 13.03.2018 tarihli ön izin sözleşmeleriyle Kulübümüze tahsis edilen, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 2865, 1057 ve 3329 nolu parseller ile bu parseller arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı içeren toplam 101.107,19 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi ya da araziye ilişkin hakları kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, arazi üzerinde spor tesisi inşa ettirmek, inşa edilen tesisi nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak, aynı amaçla başka taşınmazlar ya da taşınmazlar üzerinde haklar edinmek ve bu taşınmazlara ilişkin olarak burada belirtilen tüm işlemleri yapmak

ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ YENİ SPOR SALONU

4.7. Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İ.Ayazağa Mah, 3 Ada, 33 Parselde kayıtlı 72.426,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Kulübümüz ile Spor Genel Müdürlüğü arasında imza edilen 18.10.2016 tarihli 2 Nolu Ek Sözleşme uyarınca spor salonu inşa ettirmek, bu amaçla ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak

TEKNOKENT PROJESİ

4.8. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgeleri kurmak, bu amaçla, kurulacak kurucu heyetlere katılmak, işletmeci şirketlerin sermayelerine iştirak etmek, ilgili kurumlara her tür başvuruyu yapmak, ihtiyaç duyulan gayrimenkulleri ve gayrimenkullere dayalı hakları edinmek, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3.kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek,bina inşa etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak,

GALATASARAY ALANI

4.9. Galatasaray Adasını teşkil eden taşınmazlardan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 369 Ada, 2 ve 4 nolu parseller iskele alanı ile bu parseller çevresinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin olarak irtifak hakkı ve diğer hakları edinmek için her tür başvuruyu yapmak, işlemleri takip etmek, sözleşmeleri imzalamak; Kulübümüz mülkiyetindeki 369 ada 1 nolu parsel ile birlikte bu taşınmazlar için ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak

RİVA OKUL ALANI

4.10. Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Beykoz İlçesi’nde F22D05C3B pafta, 3203 parselde kayıtlı 8423,03 m2 yüzölçümlü taşınmazın, tamamı üzerinde her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, devir, bağış, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak her türlü hakkı ve vs. her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, bina inşa etmek, inşa edilen binayı nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, her türlü finansmanı sağlamak"

GÜNDEMDEKİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİ İPTAL EDİLDİ



Genel kurul gündeminde yer alan, tüzükteki bazı maddelerde değişiklik yapılması talebi oylamaya sunulmadı.

Divan Başkanı Metin Aslan, toplantıyı açmadan önce kendilerine gelen evrakı okuttu. Gündemdeki 8. madde olan tüzük değişikliği talebinin tüzüğe aykırı olduğunu aktaran Aslan, gündem maddesinin gün sonunda oylanmayacağını kaydetti.

