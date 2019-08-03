Galatasaray, hazırlık maçında Yunanistan'dan Panathinaikos'u Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor.
GALATASARAY - PANATHINAIKOS
STAT: Türk Telekom
SAAT: 21:00
YAYIN: Spor Smart
GALATASARAY: Okan, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy, Adem, Babel
YEDEKLER: Batuhan, Ahmet Çalık, Selçuk, Mitroglou, Linnes, Ömer, Mustafa Kapı, Atalay, Yunus, Erencan, Ozornwafor, Emre Mor
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
PANATHINAIKOS: Dioudis, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda
YEDEKLER: Kotsaris Konstantinos, Sotirios, Apostolakis Konstantinos, Dimitritos, Nikolaos, Evangelos, Theofanis, Vasilios, Johao, Christian, Anargiros
TEKNİK DİREKTÖR: Georgios Donis
Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.
Yeşil-beyazlılar Yunanistan ligini geçen sezon 8. sırada tamamlamıştı.
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