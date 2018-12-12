Galatasaray - Porto maçının yazar yorumları...

MEHMET DEMİRKOL: Galatasaray olağanüstü bir baskıyla başlayıp, yine çok güçlü bir baskıyla maçı tamamladı. Ve kalesine gelen her top da gol oldu. Halbuki maç öncesinde bildiğimiz neydi? En önemli direnç noktası Muslera ve Galatasaray. 60’tan sonra fizik olarak düşüyor. Şampiyonlar Ligi bildik sürprizsiz performanslar ister.
İçerideki Lokomotiv maçının dışında biz Galatasaray’dan ne göreceğimizi hiç bilemedik. Ve gördüğümüze de hep şaşırdık. İki Porto maçında beklediğimizin üzerinde bir oyunla skor alınamadı. 2 Schalke ve deplasmandaki Lokomotiv maçlarında ise değerlendirecek bir oyun dahi yoktu.
Bunu salt santrfor eksikliğiyle anlatmak zor. Coşkuyla kırabildiğin pas oyunları geçen sezonun başından beri Sarı-Kırmızılılar’ın oyun oynayabildiği maçlar oluyor. Ancak pas galip geldiğinde ya da kontra oyunlarında kırılan Galatasaray oluyor. Galatasaray’ın iyi bir santrfor kadar ihtiyaç duyduğu kontrollü bir set oyunu. Salt coşkuya yaslanmak yüksek ve gereksiz riskler de getiriyor çünkü.
DENİZ ÇOBAN: Kulbakov, Cim Bom’u yaktı. Belaruslu hakem, ekibiyle birlikte başarılı bir sınav veremedi. Hakem ekibinin kritik kararlarının tamamına yakını hatalıydı. Maçın 10. dakikasında Ndiaye’inin şutunda, Ozan Kabak’ın göğsünden seken top, Eren’in önünde kaldı.
Atağın devamında Porto’lu oyuncu topu kalenin içinden eliyle çıkardı. Hakemler Eren’in ofsaytta olduğu gerekçesiyle oyunu endirekt serbest vuruşla başlattılar. Oysaki Eren ofsayt değildi. Galatasaray lehine penaltı kararı verilip Porto’lu oyuncunun oyundan atılması gerekirdi.
42’de Mariano’nun rakibine penaltıyı gerektirecek bir teması yoktu. Porto lehine verilen penaltı hatalıydı. Aynı şekilde 44’te Galatasaray lehine verilen penaltının da hatalı olduğunu düşünüyorum. Hatta öncesinde Rodrigues ofsayt pozisyonundaydı. 66’da ise Galatasaray’ın kaçırdığı penaltıda karar doğruydu.
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray lig ve Avrupa Kupası maçları dahil sezonun en etkili oyununu Porto'ya karşı oynadı. Alanyaspor maçı hariç Galatasaray yine sezonun en çok gol pozisyonu ürettiği bir maç oynadı. Porto büyü mü yaptı bilemem ama Dragao'da inanılmaz goller kaçıran Galatasaray'da Onyekuru, Rodrigues, Eren üçlüsü boş kaleye kapalı gözle atacakları golleri harcadılar..
Bu Galatasaray ligde de böyle oynarsa kaybetmez. VAR sistemi olsaydı, Hernani'nin aldığı penaltı verilmez ve kendini attığı tespit edilirdi. Belaruslu hakem 3 penaltı verdi ama Portolu oyuncuların aşırı zaman çalmasına resmen göz yumdu. Galatasaray kendi göbeğini kesecek kadar verimli oynadı, ciddi gol pozisyonları buldu ama Schalke'nin dedikodulara izin vermeyen galibiyetiyle Avrupa Ligi'ne kaldı..
ALİ SAMİ ALKIŞ: Bu takımın gerçekten golcu problemi var. Porto gibi bir takıma karşı yakaladığın onca pozisyona rağmen golde zorlanıyorsun. Üstelik penaltıyı kaçırıyorsun. Sonucuna katlanacaksın. Gerçi, lig performansından çok daha iyi oynadığını da kabul etmek zorundayız.
BÜLENT TİMURLENK: Ligde 20 puan kayıp yapmış bir takımın Schalke sayesinde Avrupa Ligi'ne devam ediyor olması, bir futbol şansından başka bir şey değildir. Kurada kimi çekerseniz çekin, buranın adı Devler Ligi. Zor gol yiyen defansların ve yakaladı mı affetmeyen forvetlerin ligi.
Galatasaray, dün yine bomboş kafa vurdurdu, bireysel hata ile top kaptırıp golü yedi ve basit bir penaltı yaptırdı. İşin hücum tarafında ise Eren Derdiyok ve Onyekuru akıllara ziyan pozisyonları harcadı.
Ozan Kabak için "Bayern, Manchester United, Inter 20 milyon Euro veriyor" diye ortalığı alevlendirenler, bırakın bir dalı, daha fide olan bir çocuğun kariyerini başlamadan neredeyse sona erdirecekler. Galatasaray yönetiminin Ozan Kabak'ı bu transfer spekülasyonlarından bir an önce kurtarması lazım.
MUSTAFA SAPMAZ: Bu maçtan sonra Eren Derdiyok çok konuşulacaktır. İlyas Salman’ın “Gol Kralı”
filmindeki trajik sahnelere benzer goller kaçırdı, fakat şunu da görün, takımın en çok çabalayan oyuncusuydu. Şanssızlığı dinlendirilecek ikinci bir santrforun olmaması!
Feghouli o penaltıyı atsa tarihi bir geri dönüş izleyebilirdik. Sonrasında oyunun ateşi yavaş yavaş düştü... Neyse ki Galatasaray yenilse de Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor.
ZEKİ UZUNDURUKAN: Eren Derdiyok, tek forvetli sistemde başarılı olamıyor. Dün Fatih hoca nihayet bunu gördü ve ikinci yarıda Eren'in yanına Onyekuru'yu attı.
Galatasaray'ın çok pozisyona girip, az gol çıkarması hastalığı Porto maçında da sürdü. Ah Gomis gibi bir golcü olsaydı, Aslan, pençelerini indirmişti Porto'ya! Fatih Terim ne yapsın!.
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