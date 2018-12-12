Galatasaray - Porto maçının yazar yorumları...

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Bunu salt santrfor eksikliğiyle anlatmak zor. Coşkuyla kırabildiğin pas oyunları geçen sezonun başından beri Sarı-Kırmızılılar’ın oyun oynayabildiği maçlar oluyor. Ancak pas galip geldiğinde ya da kontra oyunlarında kırılan Galatasaray oluyor. Galatasaray’ın iyi bir santrfor kadar ihtiyaç duyduğu kontrollü bir set oyunu. Salt coşkuya yaslanmak yüksek ve gereksiz riskler de getiriyor çünkü.