Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları Şampiyonlar Ligi 2. maçlarının oynanacağı bu haftada futbolseverler tarafından araştırılıyor. Paris Saint-Germain'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu. Zorlu mücadeleye sahne olacak Galatasaray PSG maçında temsilcimiz 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. İşte Galatasaray PSG maçına dair detaylar...

GALATASARAY PARİS SAİNT-GERMAİN PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Fransa temsilcisi Paris Saint- Germain ile 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray PSG maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

PSG'NİN GALATASARAY MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu açıklandı... Sakatlığı devam eden Edinson Cavani, Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Cavani'nin yanı sıra PSG'de sakatlıkları bulunan Julian Draxler, Colin Dagba ve Thilo Kehrer de maç kadrosuna yazılmadı. Neymar da kırmızı kart cezası nedeniyle İstanbul'daki maçta forma giyemeyeceği için kadroya dahil edilmedi.

Öte yandan Paris Saint Germain'de sakatlıktan yeni dönen Kylian Mbappe ise Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı bulunan Cavani, Draxler, Dagba ve Kehrer'in yanı sıra kart cezalısı da Neymar'da yer almadı.

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

NEYMAR CEZALI

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak.

Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

GALATASARAY, FRANSA FUTBOLUNU BİLEN FUTBOLCULARA SAHİP

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor.

Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor.

Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle:

"Mariano (Bordeaux),Michael Seri (Nice),Belhanda (Montpellier-Nice),Lemina (Lorient-Marsilya),Jimmy Durmaz (Toulouse),Sofiane Feghouli (Grenoble),Nzonzi (Amiens),Falcao (Monaco)"