Süper Lig'de Dünya Kupası arasına 2. sırada giren Galatasaray, son maçında Başakşehir'i 7-0 mağlup etmiş ve büyük bir moral elde etmişti. Lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye düşüren sarı kırmızılıların söz konusu aradaki ilk hazırlık maçını İspanyol takımı Rayo Vallecano ile yapacak. İşte, karşılaşmaya dair detaylar...