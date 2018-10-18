Galatasaray’da sakatlıklar can sıkıyor... Son 2 maçta ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Eren Derdiyok’un iyileşmesine sevinen Sarı-Kırmızılı ekipte, antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Ryan Donk, milli takımlarından dönen Garry Rodrigues ve Younes Belhanda’nın ardından Onyekuru'dan da kötü haber geldi. Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Nijeryalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir sakatlık yaşayarak ilk devreyi kapatan Emre Akbaba’nın ardından orta sahada alternatifsiz kalan deneyimli teknik adamın Bursa maçında orta sahada kimi oynatacağı ise merak konusu oldu. Belhanda'nın yetişmemesi durumunda Selçuk İnan’ı zorunlu olarak bu sezon ilk kez 11’de sahaya sürmeyi planlayan İmparator’un, Badou Ndiaye ve Fernando’yla birlikte orta saha üçlüsünü oluşturacak. Ancak kulübede alternatif bir orta saha olmayacak.

Cimbom'un ofansif anlamda en etkili silahı Garry Rodrigues ve Onyekuru'nun yokluğunda ise Yunus Akgün, Muğdat ya da Sinan Gümüş üçlüsünden ikisinin kanatlarda forma giymesi bekleniyor. Bu durumda riske edilmemesi planlanan Eren Derdiyok'un da zorunlu olarak Bursaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Rodrigues ve Belhanda'nın ise son durumlarına maç saatinde bakılacak. Ancak oynayabilecek durumda olsalar bile, teknik direktör Fatih Terim, Schalke 04 maçını düşünerek öğrencilerini Bursa önünde riske etmeyi düşünmüyor.

Öte yandan sakat futbolcuların dışında futbolcuların yorgunluğu da dikkat çekiyor. Feghouli, Bursaspor maçından 48; Muslera ve Nagatomo ise 36 saat önce takıma katılabildi.

SAĞLIK RAPORU

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda 19 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray – Bursaspor karşılaşması öncesi mevcut ve milli takımlardan dönen futbolcularımızla ilgili güncel durum ve sağlık raporu aşağıda sunulmuştur.

Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.

Younes Belhanda’nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues’in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir.

Henry Onyekuru’nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk’un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir.

Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır."

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