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        Galatasaray, Roma'ya farklı mağlup oldu!

        Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 6-1 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:10
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        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında İtalyan ekibi Roma’ya 6-1 mağlup oldu.

        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında İtalya temsilcisi Roma’yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede İsveç Futbol Federasyonu’ndan Tess Olofsson düdük çaldı. Olofsson’un yardımcılıklarını ise Almira Spahic ve Monica Lokkeberg üstlendi.

        Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cümert, Bakarandze, Malado Diallo, Ebru Topçu, Usme, Arzu Karabulut ve Staskova 11’iyle başladı. Konuk ekip Roma ise; Ceasar, Thogersen, Minami, Cissoko, Hanshaw, Glionna, Kumagai, Giugliano, Greggi, Viens ve Giacinti ile sahada yer aldı.

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        Mücadeleye hızlı başlayan taraf Roma oldu. Henüz 7’nci dakikada soldan Giugliano’nun kullandığı köşe vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Cissoko’nun kafa golüyle öne geçti: 0-1. Roma golden sonra da topun hakimiyetini korurken, Galatasaray rakibini geride karşıladı. Karşılaşmanın 24’üncü dakikası geçerken Roma farkı 2’ye çıkaran golü buldu. Soldan Aschauer’in ortasında ceza sahası içerisine gelen topa Giacinti kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. İlk yarım saatlik bölüm geride kalırken Roma, Galatasaray yarı sahasında oyunu oynamayı sürdürdü. İlk yarının son bölümlerine girilirken, 45’inci dakikada sağdan Glionna’nın kullandığı köşe vuruşta Kumagai kafayı vurdu fakat top Arzu Karabulut’un eline çarptı. Maçın hakemi Tess Olofsson, pozisyonda penaltı kararı verdi. 45+1’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Giugliano’nun vuruşunu kaleci Gamze Yaman kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Roma 2-0 önde kapattı.

        İkinci yarıya konuk ekip Roma, iki değişiklik ile başladı. Galatasaray ise aynı kadroyla devam etti. Roma ilk yarıdaki baskın oyununa devam ederken 3’üncü golü de buldu. 54’üncü dakikada orta alanda Giugliano, pasını soldaki Haavi’ye aktardı. Bu oyuncunun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra uzak köşeye vuruşunda top filelere gitti: 0-3. Roma, golden 5 dakika sonra bu kez Giugliano ile farkı 4’e çıkardı. Haavi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Giugliano, ceza sahası içerisinde topu kontrol ettikten sonra şutunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4. Oyunun son bölümlerine doğru girilirken Galatasaray, 76’ncı dakikada Staskova’nın ayağından golü buldu. Savunmanın hatasında ceza sahasında topla buluşan Staskova, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-4. Golden 8 dakika sonra Roma’da sol çizgide Troelsgaard’ın içeri havalandırdığı topu kale önünde Pandini kafayla tamamladı ve durumu 5-1’e getirdi. Roma üst üste golleri bulurken 87’nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Corelli’nin sert şutunda Gamze Yaman’ın kontrol etmek istediği top bacaklarının arasından filelerle buluştu: 1-6. Karşılaşmada başka gol olmayınca Roma, sahadan 6-1’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

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        SARI-KIRMIZILARIN GRUPLARDAKİ İLK GOLÜ

        Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golünü Roma’ya attı. Mücadelenin 76’ncı dakikasında savunmanın hatasında ceza sahasında topla buluşan Staskova, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi gruplarında attığı ilk gol olarak tarihe geçti.

        TÜRKİYE’DE OYNANAN İLK AVRUPA MAÇI

        Galatasaray ile Roma arasındaki mücadele UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında Türkiye’de oynanan ilk maç oldu. Daha önce Avrupa düzeyinde kadın futbolunda Türkiye’de hiçbir maç oynanmazken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki Roma karşılaşmasıyla bir ilk de gerçekleşmiş oldu.

        GALATASARAYLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında oynanan Roma mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Biletlerin bedelsiz olarak satışa sunulmasının ardından Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na gelen az sayıda Galatasaraylı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlar eşliğinde takıma destek oldu.

        KARŞILAŞMA ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

        Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, konuk ekibin yöneticilerini yemekte ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen yemeğe; Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Roma kulübünü temsilen Elisabetta Bavagnoli, Gianmarco Migliorati, Andrea Rubiolo ve UEFA delegesi Polonya'dan Ewa Gajewska katıldı.

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