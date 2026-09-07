Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü 2026: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? GS’nin ilk rakibi belli oldu
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ndeki ilk rakibi ve lig aşamasındaki maç programı belli oldu. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri ve rakipleri...
Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç takvimi belli oldu. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak organizasyona doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında 8 karşılaşma oynayacak. Galatasaray ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri, saatleri ve rakiplerine ilişkin detaylar...
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçını 9 Eylül 2026 Çarşamba günü deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç programı şöyle:
9 Eylül 2026: Sporting Lizbon - Galatasaray | 22.00
13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona | 22.00
21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray | 19.45
3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart | 20.45
24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa | 20.45
8 Aralık 2026: AEK Atina - Galatasaray | 23.00
19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord | 20.45
27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain - Galatasaray | 23.00
GALATASARAY'IN İLK MAÇI HANGİ TAKIMLA?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2026-2027 sezonuna Sporting Lizbon deplasmanında başlayacak. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekibin ikinci maçındaki rakibi ise İspanyol devi Barcelona olacak. Galatasaray, 13 Ekim'de Barcelona'yı sahasında konuk edecek.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ
Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 8 maçlık lig aşamasının ardından sıralamadaki konumuna göre yoluna devam edecek. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler ise play-off oynayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8 Eylül 2026'da başlayacak ve 27 Ocak 2027'de sona erecek. Galatasaray, lig aşamasındaki son maçında 27 Ocak 2027'de deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.