Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'e konuk oluyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına Avrupa kupalarında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Vilniaus LFF Stadı’nda TSİ 19.00’da Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Zalgiris ise 1. Ön Eleme Turu’nda Kuzey Makedonya temsilcisi Struga’yı 0-0 ve 2-1’lik skorlarla geçti.

Galatasaray bu maçla birlikte Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya takımıyla oynayacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 302 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 401 kez havalandırırken, kalesinde ise 448 gol gördü.

ZALGIRIS, LİTVANYA LİGİ'NDE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Zalgiris, Litvanya Ligi'nde geride kalan haftalarda maç fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Litvanya takımı bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar 44 kez gol sevinci yaşarken, 15 kez de kalesinde gördü. Litvanya Ligi'nde 9 maçtır (7 galibiyet, 2 beraberlik) yenilmeyen Zalgiris son olarak evinde mücadele ettiği Suduva'yı 4-0 mağlup etti.

Zalgiris müsabakalarını 5 bin kişi kapasiteli ve sentetik çim olan Vilniaus LFF Stadı'nda oynuyor.

Galatasaray'da Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira oynayamayacak.