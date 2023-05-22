Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralamış durumda. Sahasında oynadığı son 16 maçı da kaybetmeyen Cimbom, savunmada gösterdiği başarılı performansı son haftalarda yukarıya taşıdı. Okan Buruk yönetiminde adeta ayağa kalkan, yenilenmiş kadrosuyla bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-kırmızılılar, 2000'lerdeki İtalyan takımlarını andıran tablo çizdi. Bir dönem İtalya'da top koşturan Okan Buruk'un öğrencileri, istatistiklerde de zirvede yer aldı.
KENDİ SAHASINDA PAS YAPTIRMIYOR!
Galatasaray rakipleri kalesinden uzakta tutma konusunda da başarılı bir performans sergiledi. Rakibe presi önden başlatan ve Icardi ile Mertens dahil ön alan baskısıyla rakiplerine oyun kurdurmamayı amaç edinen Galatasaray, kendi üçüncü bölgesinde rakiplerine en az pas imkanı tanıyan ikinci takım. Sarı-kırmızılılar kendi yarı sahasında rakiplerine maç başına 112.7 pas imkanı vererek kalesini de güvene aldı.
DAHA ÇOK ŞUT DAHA AZ GOL
Rakibi kalesinden uzakta tutma konusunda iyi sınav veren Cimbom, ligin ilk üç sırasındaki takımlar arasında kalesinde en çok şut gören takım olmasına rağmen en az gol yiyen ekip olmayı da başardı. Beşiktaş kalesinde maç başına 2.8 ile rakiplerine en az isabetli şut imkanı tanıyan takım olurken siyah-beyazlıları Fenerbahçe ile Galatasaray izledi.
Sarı-kırmızılılar kalesinde kalesine gelen 115 şutta sadece 26 gol yerken maç başına 0.79 ortalamasıyla bu alanda da liderliğe oturdu. Sarı-kırmızılıları maç başına 0.91 gol ile Beşiktaş, 1.03 gol ile Başakşehir izliyor.
RAKİP GOL BEKLENTİSİNDE DE LİGİN EN İYİLERİ ARASINDA
Bu sezon savunmasıyla ön plana çıkan Galatasaray, rakiplerine verdiği gol beklentisiyle de ligin en iyileri arasına girdi. Rakiplerine iç sahada maç başına 1.27 gol beklentisi veren sarı-kırmızılılar, deplasmandaki maçlarda ise rakiplerine 1.54 gol beklentisi imkanı tanıdı. Sarı-kırmızılıların rakipleri genelde ise 1.4 gol beklentisi ile oynadı.
ATOM KARINCA DA İTALYAN STİLİ
Geçen sezonu 14. sırada tamamlayan Galatasaray'da en büyük dönüşüm orta sahada yaşandı. Sarı-kırmızılılar eleştirilerin odağındaki bölgesini sil baştan yapılandırırken Lucas Torreira da taraftarın sevgilisi oldu. Bu yaz kadroya katılan 27 yaşındaki Uruguaylı, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği İtalya'da elde ettiği deneyimi sarı-kırmızılı formayla sahaya yansıttı.
Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Torreira, hem kısa hem uzun mesafelerdeki şiddetli koşularıyla rakiplerine sahayı dar ederken top kazanma istatistiğinde de zirveye çıktı. Opta'nın aktardığına göre Uruguaylı futbolcu, 29 maçta 218 sahipsiz top kazanarak bu alanda zirvede yer aldı.
MUSLERA DA ZİRVEDE
Bu sezon 31 maça çıkan Fernando Muslera, kalesini gole en çok kapatan kaleci oldu. 31 maçın 15'inde gol yemeyen Uruguaylı file bekçisi, forma giydiği mücadelelerin yarısına yakınında rakiplerine gol şansı tanımadı. Muslera ayrıca dokuz deplasman maçında kalesini gole kapatarak bu alanda da zirvede yer aldı. Deneyimli kaleci bu alanda en yakın rakibi Günay Güvenç'e 5 maç üstünlük sağladı.
REKORUNU KIRMANIN EŞİĞİNDE!
2011-12 sezonunda 16 maçı gol yemeden tamamlayan Fernando Muslera kendi rekorunu kırmanın eşiğine geldi. Son üç maçta kalesini gole kapatan Muslera, MKE Ankaragücü mücadelesinde de bunu başarması durumunda kendi rekorunu egale edecek. Deneyimli file bekçisi Fenerbahçe derbisinde ezeli rakibine gol şansı tanımazsa bir sezonda kalesini en fazla gole kapatan futbolcu olarak kendi rekorunu güncelleyecek.
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