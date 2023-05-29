Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 33 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 73 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.