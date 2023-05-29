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Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile Spor Toto Süper Lig'de 102. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılması durumunda şampiyonluğu garantileyecek

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İHA
  • Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 79 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakılmaksızın 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, tarihindeki 23. şampiyonluk sevincini yaşayacak.
  • Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik Direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı
  • Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    SÜPER LİG'DE 102. RANDEVU

    MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 101 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 63 defa sahadan galip ayrılırken, 19 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 208 gole, başkent ekibi 88 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
  • Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    SON 3 MAÇINIDA KAZANDI

    Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yendi. Aslan bu 3 müsabakada 5 gol atarken, kalesini gole kapadı.
  • Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    DEPLASMAN KARNESİ

    Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 16 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan topladı. Aslan geride kalan 16 mücadelede 35 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Cimbom, dış sahada en son İstanbulspor ile oynadı ve 2-1 yendi.
  • Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 33 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 73 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.
  • Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    6 FUTBOLCU SINIRDA

    Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
  • Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    NİCOLO ZANİOLO CEZALI

    Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde 1 futbolcu cezasından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda, İstanbulspor ile oynanan müsabakada direkt kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Ankaragücü mücadelesiyle cezasını tamamlayacak.

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