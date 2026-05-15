Üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, 26. kupasını 'Dört Dörtlük Gece' organizasyonunda kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayının ardından RAMS Park’ta yapılacak şampiyonluk kutlamasının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Taraftarlar, Galatasaray’ın kupa töreninde hangi sanatçıların sahne alacağını ve kutlamaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi yıldız futbolcular için özel şov hazırlıkları yapılırken, kupa töreni programı belli oldu. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...