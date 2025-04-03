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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:26
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        Cimbom, Samsun maçının hazırlıklarına başladı!
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        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, 3 günlük aranın ardından 7 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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