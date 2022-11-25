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Galatasaray sıcak gelişme! İtalyan devi onun peşinde

Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan devi Juventus, sarı-kırmızılardan sürpriz bir isme kancayı taktı

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  • Galatasaray sıcak gelişme! İtalyan devi onun peşinde

    Yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da ocak ayı da hareketli geçecek.
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  • Galatasaray sıcak gelişme! İtalyan devi onun peşinde

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  • Galatasaray sıcak gelişme! İtalyan devi onun peşinde

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