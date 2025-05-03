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        Galatasaray - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak kritik derbi haftasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Kümede kalma savaşı veren konuk takım ise güçlü rakibinden puan veya puanlar almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:49
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Ozan Ergün

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.

        Sivasspor: -

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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.

        Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.

        Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.

        3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da 3 futbolcu, Net Global Sivasspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

        OSIMHEN REKOR İÇİN SAHADA

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.

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