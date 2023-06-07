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Galatasaray sol beke dünya yıldızı getiriyor!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler gelecek sezon transferlerine çevrildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Cimbom'un sol bek transferi için dünyaca ünlü bir isimle temasta olduğunu duyurdu. İşte son dakika haberinin detaylar...

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    Alex Sandro

    Doğum tarihi/Yaş: 26 Oca 1991 (32)

    Doğum yeri: Brezilya Catanduva

    Boy: 1,81 m

    Mevki: Defans - Sol Bek

    Ayak: Sol ayak

    Güncel piyasa değeri: 4.5 milyon €

    Oynadığı takımlar: Atlético-PR, Maldonado, Santos, FC Porto, Juventus

    Performans: 504 maç 19 gol 50 asist
  • Galatasaray sol beke dünya yıldızı getiriyor - Son dakika transfer haberleri

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