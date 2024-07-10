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        Haberler Gündem Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek adliyede ifade verdi

        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek adliyede ifade verdi

        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:57 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:57
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        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek adliyede ifade verdi
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        Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubatta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

        Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayandaki İstanbul Adliyesine gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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