Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek adliyede ifade verdi
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.
Giriş: 10.07.2024 - 19:57 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:57
Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubatta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayandaki İstanbul Adliyesine gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.
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