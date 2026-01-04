Habertürk
        Galatasaray, Süper Kupa'ya hazır!

        Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 04.01.2026 - 15:44 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:44
        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e hareket edecek.

