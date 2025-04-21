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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Torreira'da mutlu sona ulaştı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Torreira'da mutlu sona ulaştı!

        Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın 2026 yılında bitecek sözleşmesini yenileyerek 2028 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:31
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        Galatasaray'a 2022 yılında gelen ve takımın bel kemiği olan Lucas Torreira'da flaş bir gelişme yaşandı.

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        Sarı-kırmızılı takım, Uruguaylı yıldızın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

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        Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 7 asistlik performans gösterdi.

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        Galatasaray, 2022 yazında Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için Arsenal'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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