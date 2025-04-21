Galatasaray, Torreira'da mutlu sona ulaştı!
Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın 2026 yılında bitecek sözleşmesini yenileyerek 2028 yılına kadar uzattı.
Giriş: 21.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:31
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Galatasaray'a 2022 yılında gelen ve takımın bel kemiği olan Lucas Torreira'da flaş bir gelişme yaşandı.
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Sarı-kırmızılı takım, Uruguaylı yıldızın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
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Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 7 asistlik performans gösterdi.