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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Tottenham maçı hangi kanalda? İşte GS UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig devi Tottenham'ı konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan temsilcimiz Galatasaray, 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı üç müsabakayı da kazanan Tottenham ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:45
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        Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. hafta maçında sahasında İngiltere temnsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. Ligde geride kalan 3 maçın 2'sini kazanan ve 1'inde berabere kalan sarı-kırmızılılar, 7 puanla 5. sırada yer alırken, Tottenham ise 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Çıktığı son 11 maçta kaybetmeyen Cimbom, güçlü rakibi karşısında da galibiyet hedefliyor. Peki Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11’ler…

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        GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı, 7 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45’te başlayacak.

        Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.

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        GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Tottenham maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11’LER

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreire, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi

        Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear

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        JAKOBS VE SALLAI YOK

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı.

        UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

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        TOTTENHAM'DA 5 EKSİK

        Kuzey Londra ekibinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor.

        Lacivert-beyazlı takımda stoper ikilisi Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, kanat oyuncusu Wilson Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.

        Bu oyunculardan Spence haricindeki dördünün Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Jamaika asıllı İngiliz sağ bekin ise son maçın kadrosuna alınmamasına rağmen Galatasaray'a karşı mücadele etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

        Richarlison'un yokluğunda teknik direktör Ange Postecoglou'nun bugünkü müsabakada risk alarak uyluk sakatlığından yeni çıkan ve fiziksel olarak hazır olmayan yıldız futbolcu Heung-min Son'a uzun süre görev vereceği bildirildi.

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        GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        7 Kasım | Galatasaray - Tottenham

        29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

        12 Aralık | Malmö – Galatasaray

        21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev

        30 Ocak | Ajax - Galatasaray

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