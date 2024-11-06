Galatasaray, Tottenham’ı duran topla avlayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ı konuk edecek.

İlk ciddi sınavına dokuz günlük hazırlanma süresi elde eden sarı-kırmızılılar, İngiliz devini duran toplarla devirmeyi planlıyor.

Tottenham, Premier Lig’de Southampton’dan sonra duran toplardan gol yeme yüzdesi en yüksek takım. İngiliz ekibi aynı zamanda duran toplarda en çok gol beklentisi veren üçüncü ekip konumunda.

Tottenham’ı mercek altına alan ve santim santim ezberleyen Okan Buruk da bu zaafı kullanmayı planlıyor.