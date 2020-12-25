Galatasaray, Trabzon'da

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 17.40 sıralarında Trabzon Havaalanına inen sarı-kırmızılı kafilede 21 futbolcu yer aldı. Kafilede takımın başında cezası nedeniyle olamayacak olan Fatih Terim de yer alırken, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak da Galatasaray kafilesiyle birlikte kente geldi. Galatasaray takımı geniş güvenlik önlemleri altından konaklayacağı otele hareket ederek, burada maç saatini bekleyecek.

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