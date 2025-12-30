Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı! - Trabzonspor Haberleri

        Galatasaray-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı!

        5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçının biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev maçın biletleri satışa çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

        Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

        Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

        Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira

        Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

        Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

        Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira

        Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

        REKLAM

        Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

        Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira

        Trabzonspor - Güney Alt - bin lira

        Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira

        Trabzonspor - Güney Üst - bin lira

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar

        İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, gazeteci Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul'da 34 eğlence mekanı ile 1 otele yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru