Galatasaray transferi resmen duyurdu!

Galatasaray Kulübü, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kariyerine PSV Eindhoven altyapısında başlayan Hollandalı futbolcu, İngiltere'de Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan formalarını giydikten sonra ülkesinin Vitesse kulübüne geçiş yaptı. Daha sonra Sunderland'e giden tecrübeli oyuncu, son olarak Crystal Palace formasını giydi.

Patrick van Aanholt, Hollanda Milli Takımı formasını da 19 kez terletti.