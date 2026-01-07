Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finali hazırlıklarına başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finali hazırlıklarına başladı!

        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 20:50 Güncelleme: 07.01.2026 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, dar alan oyunuyla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 metre yükseklikten dere yatağına düşüp öldü

        BURSA'da 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen Mehmet Gökdelen (61), hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"