Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finali hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, dar alan oyunuyla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.