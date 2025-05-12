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        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 24. finaline çıkıyor

        Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde 24. kez mücadele edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:53
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te bulunan Büyükşehir Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Sezonu iki kupayla bitirmek isteyen ve Süper Lig'de kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak sarı-kırmızılılar, ilk olarak Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Cimbom ayrıca 6 yıl sonra Türkiye Kupası'nda final mücadelesi verecek.

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        İLK KUPA GALATASARAY'IN

        Türkiye Kupası'nın ilk kez düzenlediği 1962-1963 sezonunda Galatasaray finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İki maç üzerinden oynanan eşleşmede sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 2-1'lik skorlarla geçti ve kupayı kazanan ilk takım oldu.

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        24. KEZ FİNALDE

        Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynayan Aslan, 15 Mayıs 2019 tarihinde Sivas'ta yapılan müsabakada Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupa sevinci yaşadı. Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayla birlikte Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda finalde 24. kez mücadele edecek.

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        EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez mutlu sona ulaştı ve en çok kazanan takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu.

        Aslan bu süreçte 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

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