Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024-2025: Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. Akabinde ise futbolseverler Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi için arama motorlarına yönelmişti. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü netlik kazandı. Sarı kırmızılı temsilcimiz, ilk hafta maçını PAOK ile oynayacak. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS Avrupa maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi için geri sayım devam ediyor. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olduğu kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi. Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri, Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS oldu. Sarı kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Yunanistan ekibi PAOK ile olacak. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü…

        2

        GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!

        Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı.

        Sarı kırmızılı ekip, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

        3

        GALATASARAY-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray-PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak.

        4

        GALATASARAY-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rams Park’ta oynanacak karşılaşmanın TRT 1 ekranından yayınlanması bekleniyor.

        5

        GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray’ın "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:

        1. HAFTA

        25 EYLÜL ÇARŞAMBA

        22.00 Galatasaray - PAOK

        2. HAFTA

        3 EKİM PERŞEMBE

        19.45 RFS-Galatasaray

        3. HAFTA

        23 EKİM ÇARŞAMBA

        17.30 Galatasaray-Eifsborg

        4. HAFTA

        6 KASIM ÇARŞAMBA

        20.45 Galatasaray-Tottenham

        6

        5. HAFTA

        28 KASIM PERŞEMBE

        20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray

        6. HAFTA

        11 ARALIK ÇARŞAMBA

        20.45 Malmö-Galatasaray

        7. HAFTA

        21 OCAK SALI

        18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

        8. HAFTA

        30 OCAK PERŞEMBE

        23.00 Ajax-Galatasaray

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        İsrail'de genel grev başladı
        İsrail'de genel grev başladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı