Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. Akabinde ise futbolseverler Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi için arama motorlarına yönelmişti. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü netlik kazandı. Sarı kırmızılı temsilcimiz, ilk hafta maçını PAOK ile oynayacak. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS Avrupa maç takvimi…
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi için geri sayım devam ediyor. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olduğu kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi. Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri, Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS oldu. Sarı kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Yunanistan ekibi PAOK ile olacak. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü…
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı.
Sarı kırmızılı ekip, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.
GALATASARAY-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak.
GALATASARAY-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park’ta oynanacak karşılaşmanın TRT 1 ekranından yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray’ın "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:
1. HAFTA
25 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 Galatasaray - PAOK
2. HAFTA
3 EKİM PERŞEMBE
19.45 RFS-Galatasaray
3. HAFTA
23 EKİM ÇARŞAMBA
17.30 Galatasaray-Eifsborg
4. HAFTA
6 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 Galatasaray-Tottenham
5. HAFTA
28 KASIM PERŞEMBE
20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray
6. HAFTA
11 ARALIK ÇARŞAMBA
20.45 Malmö-Galatasaray
7. HAFTA
21 OCAK SALI
18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev
8. HAFTA
30 OCAK PERŞEMBE
23.00 Ajax-Galatasaray