Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi için geri sayım devam ediyor. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olduğu kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi. Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri, Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS oldu. Sarı kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Yunanistan ekibi PAOK ile olacak. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü…