Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle santrforları yakın markaja alan Galatasaray ile Fenerbahçe'ye İngiltere'den müjdeli haber geldi! Liverpool'da forma şansı bulamayan ancak İngiliz ekibinin İngiltere dışına kiralamaya sıcak bakmadığı Divock Origi kararını verdi!

Belçika basınında çıkan habere göre vatandaşı Simon Mignolet'le birlikte Liverpool'daki geleceği belirsiz olan Origi, Ocak 2019'da başka bir takıma gitmeyi istiyor. Kırmızı-beyazlılardan daha önce konuya ilişkin bir açıklama gelmiş ve Origi'nin İngiltere dışında forma giymesine sıcak bakmadığı belirtilmişti. Liverpool ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı santrfor, bu sezon sadece 3 resmi maçta forma şansı buldu.

Divock Origi ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve Bundesliga temsilcilerinden Schalke 04 de ilgileniyor. Belçikalı yıldız, geçen sezon da Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a kiralanmıştı.

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