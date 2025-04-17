Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Galatasaray voleybolda vitesi artıracak: Bütçe 2.5 katına çıkacak! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak: Bütçe 2.5 katına çıkacak!

        Kadın voleybolda finalin kıyısından dönen, erkek voleybolda ise yıllar sonra finale yükselen Galatasaray gelecek yıl bütçesini 2,5 katına çıkaracak. Sarı-kırmızılılar kadın voleybolda daha iddialı bir kadro kuracak

        Giriş: 17.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray gelecek sezon voleybol yapılanması için şimdiden çalışmalara başladı.

        Kadın voleybolda finalin kıyısından dönen, erkek voleybolda ise 36 yıl sonra finale yükselen ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar vitesi artıracak.

        Galatasaray yönetimi bu sezon kadın-erkek toplamda 200 milyon lira olan bütçesini gelecek sezon 500 milyon TL olarak belirledi.

        2,5 katlık bu artışla birlikte, sarı-kırmızılı ekip hem transfer hamlelerini hızlandırıyor hem de yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanıyor.

        Bu sezon 200 milyon TL olan bütçenin 130 milyon TL'si sponsor gelirlerinden, 70 milyon TL'si ise kulübün kasasından karşılandı.

        Sponsor gelirlerinin 97 milyon TL'si nakit, 50 milyon TL'ye yakını ise barter anlaşmalarıyla elde edildi.

        REKLAM

        Gelecek sezon sponsorluk gelirleri de iki katına çıkacak; sarı-kırmızılılar toplamda 500 milyon TL’lik yatırım yapacak.

        Sarı-kırmızılılar yerli oyuncu grubunda süreklilik sağlayacak. Kadın voleybolda İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Aleksia Karutaşu, Yasemin Güveli ve Eylül Akarçeşme Yatgın önümüzdeki sezon da devam edecek.

        Yerlilerde bu isimlere milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol eklenecek.

        Sarı-kırmızılılar 34 yaşındaki tecrübeli voleybolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

        Britt Bongaerts ve Eline Timmerman gelecek sezon da Galatasaray formasını terletecek.

        Sarı-kırmızılı takım Imoco Volley’den Polonyalı Smaçör Martyna Lukasik ve Japonya ekiplerinden Queenseis Kariya’da oynayan Polonyalı pasör çaprazı Kaja Grobelna’yla da anlaşma sağladı.

        Bu isimlere ek olarak yıldız bir smaçör daha dahil olmak üzere iki yabancı oyuncunun daha transfer edilmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
        Fransa'da hapishanelere saldırı! Macron'dan açıklama
        Fransa'da hapishanelere saldırı! Macron'dan açıklama
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...