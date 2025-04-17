Galatasaray voleybolda vitesi artıracak: Bütçe 2.5 katına çıkacak!

Galatasaray gelecek sezon voleybol yapılanması için şimdiden çalışmalara başladı.

Kadın voleybolda finalin kıyısından dönen, erkek voleybolda ise 36 yıl sonra finale yükselen ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar vitesi artıracak.

Galatasaray yönetimi bu sezon kadın-erkek toplamda 200 milyon lira olan bütçesini gelecek sezon 500 milyon TL olarak belirledi.

2,5 katlık bu artışla birlikte, sarı-kırmızılı ekip hem transfer hamlelerini hızlandırıyor hem de yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanıyor.

Bu sezon 200 milyon TL olan bütçenin 130 milyon TL'si sponsor gelirlerinden, 70 milyon TL'si ise kulübün kasasından karşılandı.

Sponsor gelirlerinin 97 milyon TL'si nakit, 50 milyon TL'ye yakını ise barter anlaşmalarıyla elde edildi.