UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna çıkan Galatasaray, kasasını da doldurmaya başladı. Liderliği bırakmayınca son 32 turunu da bay geçen Aslan, sadece son 16’ya kaldığı için 2.2 milyon Euro gelir elde etti. Yayın gelirleri, galibiyet ve beraberlik primleri gibi birçok kalemden de gelir elde eden Cimbom, toplamda 17.8 milyon Euro kazandı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; henüz grup aşamasında bu parayı kazanan Galatasaray, sezon başında yeni kurduğu takımın bonservis ücretlerinin büyük bir kısmını da böylelikle çıkarmış oldu.

FARK SADECE 6.5 MİLYON

Kiralık gelen oyuncular hariç geleceğe yatırım amacıyla genç ve başarıya aç bir kadro kuran Sarı-Kırmızılılar, 6 oyuncuyu bonservis bedelleriyle kadrosuna kattı. Yaş ortalaması 22 olan bu 6 oyuncuya Cimbom, toplamda 24 milyon 250 bin Euro’yu uzun vadeye yayarak ödemeyi kabul etti. Sezon başında PSV Eindhoven’a elenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Cimbom, ardından uygulanan gençleştirme politikasında harcanan parayı geri döndürmeye başladı. Son 16’yı geçmesi durumunda 10.5 milyon Euro daha kazanacak olan Cimbom, şu an harcadığı toplam bonservis bedelinin sadece 6.5 milyon Euro gerisinde bulunuyor.

MARKA DEĞERİ DE ARTTI

Uzun süre sonra Avrupa’da yakalanan başarı Galatasaray’ın marka değerine de katkı sağlamaya başladı. Net gelir olarak UEFA’dan 17.8 milyon Euro kazanmasına rağmen Cimbom, sponsorluk ve reklam gelirlerini de arttırmış olacak.

BONSERVİS BEDELLERİ

Victor Nelsson 7 milyon Euro

Alexandru Cicaldau 6.5 milyon Euro

Berkan Kutlu 4 milyon Euro

Olimpiu Morutan 3.5 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz 2.1 milyon Euro

Sacha Boey 1.15 milyon Euro

TOPLAM 24 milyon 250 bin Euro

KAZANDIKLARI

Toplam yayın geliri 5.1 milyon Euro

Direkt son 16’ya kalma 2.3 milyon Euro

UEFA katsayı ödemesi 3.2 milyon Euro

Gruplara katılım 4 milyon Euro

Galibiyet 1.9 milyon Euro

Beraberlik 1.3 milyon Euro

KAZANABİLECEKLERİ

Çeyrek final 10.5 milyon Euro

Yarı final 12.5 milyon Euro

İkincilik 15.5 milyon Euro

Şampiyonluk 20 milyon Euro