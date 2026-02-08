Galatasaray yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı!

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde yenilmezliğine devam etti. Ligde son olarak 12. haftada Kocaelispor’a 1-0'lık skorla kaybeden Aslan, daha sonra yenilmedi.

Cimbom bu süreçte üst üste 3, toplamda da 7. galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta evinde Eyüpspor ile mücadele edecek.