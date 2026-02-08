Habertürk
        Galatasaray yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı!

        Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla Trendyol Süper Lig'de son 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:06 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:06
        Galatasaray'da yenilmezlik serisi 9 maça çıktı!
        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde yenilmezliğine devam etti. Ligde son olarak 12. haftada Kocaelispor’a 1-0'lık skorla kaybeden Aslan, daha sonra yenilmedi.

        Cimbom bu süreçte üst üste 3, toplamda da 7. galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta evinde Eyüpspor ile mücadele edecek.

