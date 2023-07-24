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        Haberler Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray-Zalgiris rövanş maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek. - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Zalgiris rövanş maçına Fransız hakem

        Galatasaray ile Zalgiris arasında Rams Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği açıklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:07
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        Zalgiris rövanşına Fransız hakem
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        Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier üstlenecek.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

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