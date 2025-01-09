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        Haberler Spor Transfer Galatasaray’dan 13 milyon Euro'luk teklif - Son dakika Transfer Haberleri - Amine Gouiri kimdir? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan 13 milyon Euro'luk teklif

        Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Stade Rennes forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Amine Gouiri'yi kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Rennes'in 2022 yılında 28 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Gouiri için Galatasaray, 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:15
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        Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre, Galatasaray’ın çarşamba günü Stade Rennes’e 13 milyon euro ve bonuslar içeren ilk teklifini sunacağı belirtildi.

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        Haberde, bu teklifin Rennes’in Gouiri’yi 2022’de Nice’ten transfer etmek için ödediği miktarın yarısı kadar olduğuna dikkat çekildi. 2027’ye kadar Rennes ile sözleşmesi bulunan Gouiri’nin, ayrılması durumunda önceliğini başka liglere vermek istediği bildirildi.

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        Amine Gouiri, 28 milyon euroluk bonservis bedeliyle Rennes tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Rekor transfer, Rennes formasıyla çıktığı 99 maçta 30 gol ve 15 asist kaydetti. Önceki kulübü Nice’te ise 89 maçta 28 gol ve 19 asist yapmıştı. Güncel olarak Cezayir Milli Takımı’nın formasını giyen Gouiri, daha önce Fransa Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.

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        Sol kanat, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında oynayabilen oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenmiş. Gouiri’nin değeri, 2022 yılında 50 milyon euroya kadar yükselmişti.

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