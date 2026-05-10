Galatasaray’ın zafer gecesine şiddet gölgesi

Üsküdar Meydanı’nda meşaleler yakıp marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, kimliği belirsiz bir grubun saldırısıyla karşı karşıya kaldı. İki grup arasında çıkan arbedeye bölgede görev yapan polis ekipleri müdahale ederken, gerginlik büyümeden kontrol altına alındı.

Taksim’deki kutlamalarda da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş ve şişelerle saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralanırken, yoğun kalabalık nedeniyle bir kişi de baygınlık geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken, polis grupları ayırarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Esenyurt’ta ise Antalyaspor galibiyetinin ardından yapılan kutlamalar sırasında bir taraftar bıçaklandı. Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda bacağından yaralanan taraftara çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

