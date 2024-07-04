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        Galatasaraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti

        Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:12
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        G.Saraylı futbolcular kontrolden geçti
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        Yeni sezon için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan Galatasaray’da futbolcular sağlık kontrollerinden geçti.

        Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Galatasaray Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına sağlık sponsorumuz Medicana Sağlık Grubu ile başladı. A Takım, Medicana Ataköy Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon ve hazırlık maçları öncesinde göz, ortopedi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayeneleri yapıldı. Muayenelerin ardından futbolculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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