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Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Haris Seferovic'e İtalya'dan teklif yağıyor. Çizme basınında yer alan habere göre; İsviçreli forvete Salernitana'nın ardından Serie A'dan bir takım daha talip oldu.

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  • Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!

    Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. 
  • Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!

    Icardi ve Gomis'in ardından 3. forvet konumuna düşen İsviçreli oyuncu, forma giydiği 13 resmi maçta sadece 3 gol kaydetti. 
  • Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!

    Teknik heyetin gözden çıkardığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekiplerinin gözdesi haline geldi.
  • Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!

    Fransız basınında yer alan habere göre; Salernitana'nın ardından Serie A'nın köklü kulübü Lazio da Seferovic'i gündemine aldı.
  • Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!

    Yıldız golcüsü Immobile'nin bu sezon sıkça yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle forvet hattına alternatif bir golcü arayan Lazio, Seferovic'te karar kıldı.
  • Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!

    Haberde ayrıca, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin de Seferovic transferine onay verdiği belirtildi. 

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