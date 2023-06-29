Roma'daki yıllarından bahseden Zaniolo, "Roma hayatımda önemli bir yere sahip. Tüm taraftarlara sonsuza kadar minnettar kalacağım. Mourinho ile hiç görüşmedik ama beni sevdiğine eminim. Sergio Oliveira'ya hep beni sorar. Ona her zaman minnettar kalacağım." ifadelerini kullandı.