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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'dan İtalyan basınına flaş bir transfer açıklaması geldi.

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  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

    İtalyan ve İngiliz kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

    La Gazzetta dello Sport'a konuşan 23 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da mutlu olduğunu söylerken, Serie A devi Juventus'a da açık kapı bıraktı.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

    Juve'ye hayran olduğunu belirten Zaniolo, "İstanbul'da kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Juventus Devler Ligi'nde olmasa da Juventus'tur. Her türlü çözüme açığım. Her zaman bir Juventus hayranı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim." dedi.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

    Zaniolo ayrıca, Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'dan da övgüyle bahsederken, "Çocukken hep Juventus'u desteklerdim ve idolüm de Pogba'ydı." ifadesini kullandı.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

    "JUVENTUS MÜTHİŞ OLUR"

    İtalyan futbolcu, Juve'ye transfer süreciyle ilgili ise "Juventus, tüm tarafları mutlu edecek iyi bir şans varsa müthiş olur. Aksi takdirde kendimi çok iyi hissettiğim Galatasaray'da kalacağım. Herhangi bir beklenti içinde değilim." şeklinde konuştu.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

    "KEAN İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM"

    Juventus'un golcüsü Moise Kean'den bahseden Zaniolo, "Kean benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü ama hafife alınan bir forvet. Birçok insan onu tanımıyor ve sebepsiz yere yargılıyorlar. Onunla Galatasaray'da veya Juventus'ta birlikte oynamak isterim." dedi.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

    Roma'daki yıllarından bahseden Zaniolo, "Roma hayatımda önemli bir yere sahip. Tüm taraftarlara sonsuza kadar minnettar kalacağım. Mourinho ile hiç görüşmedik ama beni sevdiğine eminim. Sergio Oliveira'ya hep beni sorar. Ona her zaman minnettar kalacağım." ifadelerini kullandı.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Juventus ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

    "DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY GALATASARAY"

    Zaniolo ayrıca, "Bir daha olsa yaparmıyım? Yaparım! Çünkü kadere inanan biriyim. Geriye değil, hep ileriye bakmayı seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi ön elemeleri." açıklamasını yaptı.

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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