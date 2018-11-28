Galaya Gonca Vuslateri damgası!

Başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, İlker Aksum, Gonca Vuslateri, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can'ın paylaştığı 'Hedefim Sensin'in galası dün akşam yapıldı. Filmin başrol oyuncularından Gonca Vuslateri, yeni imajı ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu