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Galler'de 15 yaşındaki obez kız çocuğunun ölümüyle ilgili olarak anneden sonra baba da ağır ihmalle suçlandı

Galler'de bir mahkemede, 16 yaşındaki obez kız çocuğunun ölümünden dolayı ağır ihmal ile suçlanan babası yargılanıyor. Savcılar koronavirüs salgını nedeniyle alınan kapatma önlemleri sırasında ölen kızın, "bir hayvanın bile yaşayamayacağı koşullarda" yaşamını sürdürdüğünü ve anne-babası tarafından çok ciddi şekilde ihmal edildiğini söylüyor.

Galler'de 15 yaşındaki obez kız çocuğunun ölümüyle ilgili olarak anneden sonra baba da ağır ihmalle suçlandı
BBC TÜRKÇE

Galler'de bir mahkemede, 16 yaşındaki obez kız çocuğunun ölümünden dolayı ağır ihmal ile suçlanan babası yargılanıyor. Savcılar koronavirüs salgını nedeniyle alınan kapatma önlemleri sırasında ölen kızın, "bir hayvanın bile yaşayamayacağı koşullarda" yaşamını sürdürdüğünü ve anne-babası tarafından çok ciddi şekilde ihmal edildiğini söylüyor.

Kaylea Louise Titford isimli kız öldükten sonra pislik içindeki bir yatakta bulunmuş ve polis memurları odada "dayanılmaz" bir çürüme kokusu olduğunu not etmişlerdi.

Galler'deki Powys bölgesinden baba Alun Titford, mahkemede kızını ihmal ederek ölümüne sebebiyet verdiği suçlamasını reddetti.

Kaylea'nın annesi Sarah Lloyd Jones daha önce kendisine yöneltilen benzer suçlamaları kabul etmişti.

Savcı, jüriye Kaylea'nın spina bifida yani ayrık omurga hastalığına yakalandığını, belden aşağısını pek hissetmediği için hareketliliğini büyük ölçüde kaybederek erken yaşta tekerlekli iskemle kullanmaya başladığını anlattı.

Evinde ölü olarak bulunduğunda ölümcül düzeyde obezite nedeniyle 146 kilo olmuştu.

Savcı, "Kaylea Titford bırakın yaşamını sürdürmek için başkalarının bakımına muhtaç 16 yaşında bir kız çocuğunu, bir hayvana bile uygun olmayan koşullarda yaşıyordu" dedi.

Kaylea'nın saçları o kadar pisti ki keçeleşmişti, pislikten ve hareketsizlikten cildi yaralarla kaplıydı.

10 Ekim 2020'de Kaylea'nın annesi, acil servisi aramış, eve giden sağlıkçılar kızın cesediyle karşılaşmıştı.

Kaylea dışkıyla kaplı bir yatakta yatıyordu ve vücudunun bir çok yerinde yara ve enfeksiyonlar vardı.

Savcı Kaylea'yı bulanların tanık olduğu bu durumun, bakıma muhtaç bu kız çocuğunun anne ve babası tarafından ciddi şekilde ihmal edildiğini gösterdiğini söyledi.

Adli tıp raporunda Kaylea'nın haftalardır yıkanmamış olduğuna da dikkat çekildi.

Savcılık Kaylea'nın, anne ve babasının ona karşı ebeveynlikten kaynaklanan bakım sorumluluğunu yerine getirmedikleri için öldüğünü söyledi. "Suç" oluşturacak kadar ağır olan ihmalin, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kapatma önlemleri yüzünden kimse tarafından farkedilmediğini anlattı.

Baba Alun Titford polise verdiği ifadede "İyi bir baba" olmadığını, Kaylea'nın bakımı ve ev işlerini karısına bıraktığını söylemişti.

Kızının tekerlekli iskemleye sığmamaya başladığını, o zamandan sonra da onu yatak dışında görmediğini söyledi.

Titford, haftanın beş günü dışardan getirttikleri yemeklerle beslendiklerini de söylemişti.

Kaylea'nın ölümüyle ilgili dava devam ediyor.

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