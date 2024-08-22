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        Haberler Dünya Galler'de 1903'te gönderilen kartpostal, 121 yıl sonra adrese ulaştı | Dış Haberler

        Galler'de 1903'te gönderilen kartpostal, 121 yıl sonra adrese ulaştı

        Galler'de 1903'te gönderilen Noel temalı kartpostalın, 121 yıl sonra adrese ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:59
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        Galler'de 'ışık hızı' teslimat: 121 yıl sürdü
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        BBC'nin haberine göre, Swansea kentinde Cradock Sokak'taki bir firmaya Noel temalı bir kartpostal ulaştı.

        Firmanın çalışanları 1903'te gönderilen ve 121 yıl geç ulaşan kartpostalı görünce şaşkınlığa uğradı.

        Kartpostalı, sahibinin yakınlarına ulaştırmak isteyen çalışanlar, sosyal medyada paylaşmayı düşündüklerini ve akrabalarına teslim etmek istediklerini ifade etti.

        Posta firması yetkilileri de kartpostalın 121 yıl önce kaybolmadığını, sisteme tekrar girmiş olabileceğini söyledi.

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