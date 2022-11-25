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Galler - İran maçı CANLI YAYIN

Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor. Galler - İran maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. İşte detaylar

Galler İran maçı canlı yayın TRT 1 HD izle! Dünya Kupası Galler İran canlı izle linki... Galler İran ilk 11'ler ve kadrolar

STAT: Ahmed bin Ali Stadı
HAKEM: Mario Escobar
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT1

GALLER: Hennessey, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, Wilson, Ramsey, Bale, Moore

İRAN: Hossein Hosseini, Rezaeian, Pouraliganji, Majid Hosseini, Mohammedi, Gholizadeh, Nooroullahi, Ezzatolahi, Hajsafi, Azmoun, Taremi

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor.

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.

Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.

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