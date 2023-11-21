Galler - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
EURO 2024 elemeleri D Grubu son maçında A Milli Takım Galler ile karşılaşıyor. Grupta aldığı başarılı sonuçlarla gruptaki son maçına lidere çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Kritik karşılaşma öncesinde Galler - Türkiye maçının saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Galler-Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izleme linki...
Galler-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Galler-Türkiye maçı ilk 11'leri ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri son maçında Galler ile karşılaşacak Türkiye D Grubu'nda çıktığı 7 maçta 16 puan toplayarak zirvede bulunuyor. Peki, "Galler - Türkiye maçı hangi kanalda, milli maç saat kaçta?" İşte Galler-Türkiye maçı canlı izleme ekranı...
GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım Salı günü saat 22:45'de oynanacak
GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALLER-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galler: Ward, Lockyer, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, James, Johnson, Moore
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Yusuf Sarı, Kerem, Kenan, Barış Alper.
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)
2-) Galler / 10 Puan (6 maç)
3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)
4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)
5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)