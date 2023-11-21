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Galler-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Galler-Türkiye maçı ilk 11'leri ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri son maçında Galler ile karşılaşacak Türkiye D Grubu'nda çıktığı 7 maçta 16 puan toplayarak zirvede bulunuyor. Peki, "Galler - Türkiye maçı hangi kanalda, milli maç saat kaçta?" İşte Galler-Türkiye maçı canlı izleme ekranı...