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        Haberler Spor Futbol Galler-Türkiye maçı TRT 1 şifresiz canlı izleme ekranı! Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Galler - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

        EURO 2024 elemeleri D Grubu son maçında A Milli Takım Galler ile karşılaşıyor. Grupta aldığı başarılı sonuçlarla gruptaki son maçına lidere çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Kritik karşılaşma öncesinde Galler - Türkiye maçının saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Galler-Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izleme linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 19:21 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:21
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        Galler-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Galler-Türkiye maçı ilk 11'leri ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri son maçında Galler ile karşılaşacak Türkiye D Grubu'nda çıktığı 7 maçta 16 puan toplayarak zirvede bulunuyor. Peki, "Galler - Türkiye maçı hangi kanalda, milli maç saat kaçta?" İşte Galler-Türkiye maçı canlı izleme ekranı...

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        GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım Salı günü saat 22:45'de oynanacak

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        GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

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        GALLER-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Galler: Ward, Lockyer, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, James, Johnson, Moore

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        Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Yusuf Sarı, Kerem, Kenan, Barış Alper.

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        EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

        2-) Galler / 10 Puan (6 maç)

        3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)

        4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)

        5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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