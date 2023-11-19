Galler-Türkiye maçına Sloven hakem

Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

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